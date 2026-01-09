El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

Hoy, 9 de enero de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 8 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría escasas. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, sí serán constantes, por lo que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 24 km/h en las primeras horas, aumentando a 27 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían llegar a los 48 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. La sensación térmica se mantendrá alrededor de los 6 grados, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con una ligera posibilidad de que las lluvias se intensifiquen. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad, lo que sugiere que no se esperan fenómenos meteorológicos severos. La tarde se presentará con temperaturas que descenderán a los 5 grados hacia el final del día, lo que acentuará la sensación de frío.

En resumen, A Cañiza experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es fundamental estar preparado para las condiciones húmedas y frescas que se prevén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.