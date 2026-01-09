El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una alta probabilidad de tormenta que alcanza el 80%. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en las horas centrales del día.

Las precipitaciones serán significativas, con un total estimado de 6 mm en las primeras horas, disminuyendo a 4 mm en las siguientes. A medida que avance la tarde, se prevé que la lluvia cese, con un pronóstico de 0 mm para las últimas horas del día. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de mayor inestabilidad, lo que puede generar una sensación de bochorno y malestar.

En cuanto a las temperaturas, se espera que se mantengan constantes en 10 grados durante todo el día. Esta temperatura, combinada con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. Por lo tanto, se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 28 km/h, y ráfagas que podrían llegar a los 49 km/h. Este viento puede intensificar la sensación de frío, especialmente en áreas expuestas. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 28 km/h.

Los momentos de mayor actividad tormentosa se concentrarán entre las 19:00 y las 21:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación será del 100%. Es recomendable que los ciudadanos eviten actividades al aire libre durante este periodo y tomen precauciones si deben desplazarse.

El orto se producirá a las 09:01 y el ocaso a las 18:18, lo que significa que la luz del día será limitada, especialmente en un día nublado. La combinación de cielos cubiertos y la inminente llegada de tormentas puede hacer que la visibilidad sea reducida, por lo que se aconseja conducir con precaución.

En resumen, A Cañiza enfrentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de tormenta y vientos fuertes. La población debe estar atenta a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día de lluvias y temperaturas frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.