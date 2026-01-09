El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

Hoy, 9 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y bajando gradualmente a un 69% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frío más intensa de lo habitual. Los vientos soplarán desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 24 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 48 km/h en las horas de la tarde.

A lo largo del día, existe una probabilidad significativa de precipitación, con un 100% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.3 mm en la tarde. Las condiciones de lluvia se mantendrán intermitentes, con intervalos nubosos que podrían dar paso a breves momentos de sol, aunque la tendencia general será hacia un cielo cubierto.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será muy baja, con un 5% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que las tormentas eléctricas no son una preocupación para hoy. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Cangas se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

La tarde se presentará con temperaturas que rondarán los 11 grados, y la sensación térmica podría ser aún más baja debido al viento. A medida que se acerque la noche, las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:21, marcando el final de un día gris y húmedo.

En resumen, hoy en Cangas se anticipa un día cubierto, fresco y con probabilidad de lluvias escasas, lo que invita a los habitantes a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.