El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Cangas se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. A lo largo del día, se espera que el cielo esté cubierto, especialmente en las primeras horas, con un 70% de probabilidad de tormenta, lo que podría generar momentos de inestabilidad atmosférica. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 13 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, alcanzando un 93% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente a un 79% por la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubosas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Cangas vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una lluvia ligera de aproximadamente 0.7 mm en las primeras horas del día, con un aumento significativo en la probabilidad de lluvia durante el periodo de tormenta, que podría alcanzar hasta 9 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y no se anticipan precipitaciones significativas en la tarde y noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del suroeste con una velocidad de hasta 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, con ráfagas provenientes del oeste y del noroeste, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h. Esto podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las áreas más expuestas.

El orto se producirá a las 09:03, mientras que el ocaso está previsto para las 18:20, lo que significa que los habitantes de Cangas disfrutarán de aproximadamente 9 horas de luz solar. Sin embargo, debido a la nubosidad, es probable que la luz solar sea tenue durante gran parte del día.

En resumen, los residentes de Cangas deben estar preparados para un día de clima variable, con cielos cubiertos, posibilidad de tormentas y temperaturas frescas. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.