El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo esté completamente cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, donde se prevén intervalos de nubes altas. Sin embargo, la nubosidad seguirá siendo la protagonista del día.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 13 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 10 grados hacia el final de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, rondando entre el 70% y el 81%. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas. A lo largo de la jornada, se anticipa que la precipitación será mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en total. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas o impermeable, especialmente durante la mañana, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas, disminuyendo a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente lluvioso, no se anticipan tormentas severas.

En resumen, Cambados experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades bajo techo, pero quienes necesiten salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y frescas que caracterizarán la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.