El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Cambados se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con tormentas que podrían generar lluvias escasas, especialmente durante el periodo de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, con un máximo de 14 grados durante el día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 13 grados en las horas nocturnas. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se prevé, que rondará el 92% en las primeras horas y bajará a un 81% hacia el final del día, puede generar una sensación de frío más intenso.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el suroeste a una velocidad de 36 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 38 km/h. Esta intensidad del viento podría contribuir a que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y el viento.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar cubierto con tormentas a un estado más nuboso, aunque las posibilidades de lluvia disminuirán hacia la noche. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inestabilidad atmosférica podría provocar cambios repentinos en las condiciones climáticas, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

El orto se producirá a las 09:04, lo que permitirá que la luz del día comience a iluminar la localidad, aunque el sol tendrá dificultades para atravesar las nubes densas. El ocaso está previsto para las 18:19, marcando el final de un día que, aunque fresco y potencialmente tormentoso, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.

En resumen, Cambados experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, temperaturas frescas y la posibilidad de tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté preparada para cualquier eventualidad que pueda surgir a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.