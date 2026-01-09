El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

Hoy, 9 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con intervalos de cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.3 mm en las horas matutinas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y manteniéndose en un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 33 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas, mientras que la humedad se mantendrá alta, alrededor del 87%.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con la posibilidad de intervalos nubosos y lluvias ligeras. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque las lluvias son probables, no se anticipan tormentas eléctricas significativas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados. La jornada concluirá con un ocaso a las 18:19, marcando el final de un día invernal caracterizado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias. Es un día ideal para actividades en interiores, disfrutando de un buen libro o una película, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.