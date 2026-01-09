El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

Hoy, 8 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con tormentas que podrían afectar la zona, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100%, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias a lo largo de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un promedio de 13 grados durante la mañana y bajando a 12 grados en las horas de la tarde. Esta ligera disminución en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la presencia de viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 27 y 30 km/h, lo que podría generar rachas más intensas en momentos de tormenta. Esta combinación de viento y lluvia puede provocar condiciones de incomodidad, así que se recomienda a los residentes que tomen precauciones si deben salir. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Aunque las lluvias podrían ser escasas en algunos momentos, la posibilidad de tormentas persiste, con un 70% de probabilidad de que se produzcan. Esto significa que es fundamental estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles cambios repentinos en el tiempo.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Los conductores deben tener cuidado y ajustar su velocidad en las carreteras, ya que las condiciones pueden volverse peligrosas rápidamente.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias que podrían interrumpir las actividades al aire libre. Se aconseja a la población que esté preparada para las inclemencias del tiempo y que tome las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.