El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles significativos durante la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las horas posteriores. Esto indica que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 16 y 26 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 55 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. A medida que el día avance, el viento disminuirá gradualmente, lo que podría ofrecer un respiro en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas, lo que sugiere que no se esperan fenómenos severos, aunque es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día de inclemencias, llevando ropa adecuada y precauciones ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.