El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. A medida que avancen las horas, se espera que el cielo permanezca cubierto, con un 100% de probabilidad de precipitación, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias, aunque estas serán de carácter ligero.

Las temperaturas durante el día se mantendrán en torno a los 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas podrían descender ligeramente, alcanzando los 13 grados en las horas más avanzadas. La humedad relativa será alta, con valores que rondarán el 90% en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente hasta el 80% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 32 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 44 km/h. Este viento fuerte puede contribuir a que las condiciones se sientan más frías, especialmente en áreas expuestas. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará a oeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 19 km/h, lo que podría traer consigo un ligero alivio en la intensidad del viento.

En cuanto a la actividad tormentosa, hay un 75% de probabilidad de que se produzcan tormentas durante el día, lo que sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas. Aunque las lluvias no serán abundantes, la combinación de tormentas y viento puede generar condiciones inestables, especialmente en la tarde.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto del sol previsto para las 09:03. Sin embargo, el ocaso se anticipa para las 18:20, lo que significa que los días siguen siendo cortos en esta temporada invernal. En resumen, se recomienda a los habitantes de Bueu que se preparen para un día fresco y potencialmente tormentoso, con lluvias ligeras y un viento notablemente fuerte.

