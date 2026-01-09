El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de alrededor de 11 grados, descendiendo a 8 grados hacia la tarde. Esta sensación de frío se verá acentuada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en la mañana y bajando ligeramente a lo largo del día, pero permaneciendo en torno al 80% por la tarde. Esto puede generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la mañana, con acumulados que no superarán los 0.4 mm en total a lo largo del día. La lluvia será ligera, pero constante, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo, especialmente en las calles y caminos.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa. Es recomendable que los habitantes de Barro se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas más frescas de la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se aconseja precaución al conducir. En resumen, el día se presenta como uno típico de invierno en Barro, con un tiempo fresco, nublado y con posibilidades de lluvias ligeras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.