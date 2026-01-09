El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con tormentas que podrían comenzar a manifestarse en la tarde. La descripción del estado del cielo indica que la atmósfera estará cargada, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas severas.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que hoy se registren lluvias significativas, con un total de 4 mm pronosticados para el periodo más crítico. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es casi seguro que se producirán lluvias a lo largo del día. Esto puede generar acumulaciones de agua en las calles y posibles inconvenientes en el tráfico, por lo que se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones.

La temperatura durante el día se mantendrá en torno a los 13 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente con la humedad elevada que se espera. La humedad relativa alcanzará niveles altos, con un 96% en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose en un 85% por la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h. Este viento puede contribuir a que las condiciones se sientan más frías y puede generar un ambiente incómodo, especialmente durante las lluvias.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:19, las condiciones podrían seguir siendo inestables, con la posibilidad de que las tormentas persistan. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar la posibilidad de permanecer en interiores durante los momentos más intensos de la tormenta.

En resumen, el día de hoy en Barro se presenta con un tiempo complicado, marcado por cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.