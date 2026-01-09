El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente en los periodos de 07:00 a 13:00, donde se prevé una probabilidad del 100% de precipitación. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 83% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán vientos del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse.

A medida que el día avance, las condiciones de cielo cubierto continuarán, con intervalos de nubosidad que podrían permitir breves momentos de claridad, aunque la tendencia general será hacia un cielo gris y húmedo. Las temperaturas se mantendrán constantes, con mínimas de 11 grados en las horas de la tarde y noche, lo que sugiere que la vestimenta adecuada será clave para disfrutar de las actividades al aire libre.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y un ambiente fresco. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen adecuadamente para las condiciones climáticas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.