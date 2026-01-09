El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la jornada. Según los datos meteorológicos, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad y frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados a lo largo del día, lo que sugiere un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque se anticipa que estas serán escasas. En los periodos más críticos, se prevé una precipitación de hasta 1 mm, lo que podría ser suficiente para mojar el suelo, pero no se espera que cause inconvenientes significativos. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Baiona lleven consigo paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que oscilarán entre el 91% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 30 km/h, aumentando en algunas rachas hasta 52 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas costeras y abiertas, por lo que se recomienda tener precaución al realizar actividades al aire libre, especialmente en la playa o en zonas expuestas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas constantes. Hacia el final de la jornada, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. El ocaso se producirá a las 18:21, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, ofrece la oportunidad de disfrutar de la belleza natural de Baiona bajo un cielo dramático.

