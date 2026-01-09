El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

Hoy, 8 de enero de 2026, As Neves se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75%, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten descargas eléctricas a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 12 grados centígrados durante la mayor parte del día. Este ambiente frío, combinado con la alta humedad relativa, que alcanzará hasta un 97%, creará una sensación de frío más intensa. La humedad será especialmente notable en las horas de la mañana, lo que podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que hoy caigan entre 1 y 3 litros por metro cuadrado, con un pico de 3 litros en las horas de mayor actividad tormentosa. La lluvia será escasa en algunos momentos, pero no se descartan episodios de lluvia intensa, especialmente en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles inundaciones locales, dado el estado del cielo y la cantidad de lluvia pronosticada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el suroeste a una velocidad de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 58 km/h. Este viento fuerte puede contribuir a la sensación de frío y también podría causar algunos problemas en la movilidad, especialmente en áreas más expuestas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en las condiciones hacia la noche, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La temperatura descenderá a 11 grados centígrados al caer la tarde, y la humedad comenzará a disminuir, aunque seguirá siendo alta.

Los habitantes de As Neves deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean salir. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de tormentas, viento y frío hará que hoy sea un día para permanecer alerta y preparado ante cualquier eventualidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.