El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, la lluvia se mantendrá ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las primeras horas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A partir de las 08:00, la probabilidad de precipitación disminuirá, aunque se mantendrá en un 5% hasta las 19:00, lo que indica que la posibilidad de lluvias es baja, pero no se puede descartar por completo.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las primeras horas del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento se suavizará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría afectar temporalmente la claridad del cielo. La salida del sol está programada para las 09:04, mientras que el ocaso será a las 18:18, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 9 a 12 grados . La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar un abrigo y un paraguas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy será fresco y mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, pero quienes salgan deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.