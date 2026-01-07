El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 9 grados durante la mañana, lo que puede resultar en una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente. A partir de las 07:00, el cielo comenzará a despejarse un poco, con periodos de poco nuboso hasta las 09:00. Sin embargo, las temperaturas seguirán siendo frescas, rondando los 8 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que puede contribuir a una sensación de frío más intensa.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 13 grados entre las 14:00 y las 16:00. A pesar de que el cielo se mantendrá mayormente cubierto, las lluvias serán escasas, con una precipitación acumulada de solo 0.4 mm a lo largo del día. La probabilidad de tormentas es mínima, con un 5% entre las 19:00 y 01:00, lo que indica que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 21 km/h en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que caiga la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 21:00.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con lluvias escasas y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 13 grados. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.