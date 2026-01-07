El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00. Se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.7 mm en el periodo de 04:00.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mostrarán una ligera mejora, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. La temperatura oscilará entre los 5 y 7 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 86% y el 89%. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, por lo que se recomienda a los habitantes de Vilaboa vestirse adecuadamente para evitar el frío.

El viento soplará del este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 7 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 15 km/h en algunos momentos, especialmente durante la mañana. Este viento suave, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la lluvia ligera en las primeras horas del día. A medida que la lluvia disminuya, la visibilidad mejorará, permitiendo que los residentes puedan disfrutar de un entorno más despejado hacia la tarde.

La salida del sol está programada para las 09:03, y el ocaso será a las 18:18, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. A pesar de las condiciones nubladas, se prevé que haya intervalos de luz solar durante la tarde, lo que podría ofrecer un respiro a la lluvia persistente de la mañana.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias ligeras y cielos mayormente cubiertos. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para la lluvia y vestirse en consecuencia para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.