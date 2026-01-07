El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

Hoy, 7 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 3 y 5 grados durante la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja debido a la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío intenso, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para protegerse del tiempo.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 9 grados hacia la tarde. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con la posibilidad de que se presenten intervalos de bruma, especialmente en las horas de la tarde. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se aconseja precaución al conducir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Las rachas de viento alcanzarán hasta 28 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar un ambiente incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se espera que la cantidad acumulada sea baja, con valores que rondan entre 0.1 y 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en el periodo de 05:00 a 07:00. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá la posibilidad de chubascos ligeros.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias escasas y alta humedad. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo frío y húmedo, y que tomen precauciones al salir, especialmente en la carretera, debido a la posible bruma y la baja visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.