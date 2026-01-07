El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La lluvia será intermitente, con una precipitación acumulada que podría alcanzar hasta 0.6 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos durante esta franja horaria. Sin embargo, a partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, aunque se mantendrá en un 5% entre las 07:00 y las 13:00.

La humedad relativa será alta, rondando el 80% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día. Esto contribuirá a una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las primeras horas. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría afectar momentáneamente la claridad del cielo. A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:19, momento en el cual las condiciones seguirán siendo nubosas.

Es importante tener en cuenta que no se prevén tormentas eléctricas, lo que sugiere que, aunque la lluvia será un factor constante, no habrá condiciones severas que puedan afectar la seguridad de los ciudadanos. En resumen, hoy en Vigo se vivirá un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores, mientras que quienes salgan deberán estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.