El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren ligeras lluvias. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 6 grados en la mañana y un aumento a 8 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que puede contribuir a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura máxima alcance los 9 grados, lo que podría ofrecer un leve respiro del frío invernal.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 17 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. En la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades de entre 2 y 6 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del frío.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.8 mm. La probabilidad de tormentas es mínima, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde y noche. Sin embargo, es importante que los habitantes de Valga se preparen para un tiempo húmedo y fresco, especialmente si planean salir.

En resumen, el día se caracterizará por un ambiente gris y húmedo, con temperaturas frescas y vientos moderados. Se recomienda a la población que lleve paraguas y abrigo si tiene planes al aire libre, ya que las condiciones climáticas pueden resultar incómodas. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, cerrando el día con un ambiente frío y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.