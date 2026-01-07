El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm en el periodo más lluvioso. La temperatura se mantendrá estable, con mínimas de 6 grados y máximas que alcanzarán los 7 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, alcanzando rachas de hasta 24 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, aunque se espera que las lluvias sean aún más escasas, con una probabilidad de precipitación que disminuirá a 10% entre las 7:00 y las 13:00. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 7 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado.

Hacia el final de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias serán prácticamente inexistentes, con registros de precipitación que se mantendrán en cero. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 6 grados por la noche. El viento seguirá soplando de manera suave, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco.

En resumen, Tui experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias escasas y temperaturas que rondarán entre los 6 y 7 grados. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.