El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, con registros que no superan los 0.3 mm. A partir de las 8 de la mañana, se prevé que la lluvia cese, y el cielo permanecerá cubierto hasta el mediodía, cuando se espera una ligera mejora en las condiciones meteorológicas.

La temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 5 grados a las 9 de la mañana. A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas se mantengan entre los 6 y 8 grados , alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, las temperaturas serán más agradables hacia el mediodía y la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% y alcanzando el 100% en las primeras horas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h, predominando del norte y noroeste. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a partir de la mañana, aunque las primeras horas podrían verse afectadas por la lluvia. No se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos severos, lo que permitirá que la jornada transcurra sin mayores complicaciones. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:19, el cielo seguirá cubierto, pero sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de una tarde tranquila en Tomiño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.