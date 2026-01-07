El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 7 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 88%.

A medida que avance el día, la lluvia será intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en las horas más activas. La humedad en el ambiente contribuirá a que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para evitar el frío. A partir de la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 12 grados, aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de viento y humedad.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que, junto con la humedad, acentuará la sensación de frío. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento más intensas, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa. Sin embargo, a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría ofrecer un respiro a los que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y la lluvia podrían reducirla en momentos puntuales. A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas brechas que permitirán la entrada de luz solar, especialmente en las horas de la tarde, aunque estas serán limitadas.

Los residentes de Soutomaior deben estar preparados para un día de clima invernal, con la posibilidad de lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.