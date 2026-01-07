El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

Hoy, 7 de enero de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que se espera en las primeras horas del día. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.6 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 10 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 4 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. La máxima se alcanzará en las horas de la tarde, con temperaturas que podrían llegar a los 10 grados. Es un día ideal para abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 16 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable tener en cuenta el viento al salir, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para la lluvia. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 65% durante la tarde, disminuyendo a un 0% en la noche, lo que sugiere que las lluvias podrían cesar hacia el final del día.

En resumen, Silleda experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Es un día para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, hacerlo bien abrigado y con paraguas en mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.