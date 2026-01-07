El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.6 mm y 1 mm en las siguientes horas.

A medida que avance el día, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia se reducirá a cero, y el cielo se despejará en gran parte, aunque se mantendrá un ambiente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 76% hacia la tarde.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a 26 km/h en la mañana. A lo largo del día, se espera que la intensidad del viento disminuya, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 10% de posibilidad en las primeras horas, pero esta cifra disminuirá a cero en la mañana y se mantendrá así durante el resto del día. A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con algunas áreas de poco nuboso, especialmente hacia el final de la jornada.

La salida del sol se producirá a las 09:04 y se ocultará a las 18:19, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. A pesar de las condiciones de lluvia y nubosidad, los habitantes de Sanxenxo podrán disfrutar de un ambiente más tranquilo y fresco a medida que avanza el día, ideal para actividades en interiores o paseos breves al aire libre cuando las lluvias cesen.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.