El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente al salir.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm. A partir de las 7 de la mañana, la situación comenzará a mejorar ligeramente, aunque la bruma y la niebla podrían persistir en algunas áreas, especialmente en las zonas más bajas y cercanas al río.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente estable, con máximas que alcanzarán los 12 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, rondando el 90%, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Es importante tener en cuenta que la niebla podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución al conducir.

El viento soplará del sur a velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, lo que no generará un impacto significativo en la sensación térmica, pero sí podría contribuir a la dispersión de la bruma. A lo largo de la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque las lluvias serán menos probables, con un 0% de probabilidad de precipitación entre las 7 de la tarde y la medianoche.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. La niebla y la bruma podrían afectar la visibilidad, así que es aconsejable tomar precauciones al desplazarse. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.