El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.4 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica comenzará a mejorar. A partir de las 7 de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, pero las lluvias cesarán, dando paso a un ambiente más estable. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 6 grados durante la mayor parte de la mañana, con una ligera subida a 7 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, pero con la posibilidad de que se presenten momentos de bruma. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 12 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 70% al final de la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 10 de la noche. La probabilidad de precipitación se mantendrá en cero durante la tarde y la noche, lo que sugiere que las condiciones climáticas se estabilizarán.

En resumen, el día de hoy en Salceda de Caselas se caracterizará por un inicio húmedo y cubierto, con lluvias ligeras que darán paso a un ambiente más despejado hacia la tarde. Los residentes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, pero con la esperanza de que las condiciones mejoren a medida que avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.