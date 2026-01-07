El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, y se prevé que las precipitaciones sean mínimas, con valores que oscilarán entre 0.3 mm y 0.6 mm.

Las temperaturas se mantendrán estables durante la mañana, rondando los 8 grados . A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alrededor del 81% en las primeras horas y descendiendo ligeramente hacia el final del día.

El viento soplará desde el sureste al inicio del día, con velocidades que alcanzarán hasta 7 km/h, aumentando a 12 km/h en las horas posteriores. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y del este, con ráfagas que podrían llegar a los 18 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y la posible lluvia podrían reducirla en ciertos momentos. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mañana y un leve aumento al 5% en la tarde, aunque no se anticipan fenómenos severos.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar cubierto a mostrar algunas mejoras hacia la tarde, con intervalos de nubes y claros. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente nublado. La puesta de sol se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no presentará condiciones climáticas extremas. Los habitantes de Ribadumia deben estar preparados para un día de lluvia ligera y temperaturas frescas, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.