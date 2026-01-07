El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 7 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las horas más frescas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría. A medida que avance el día, la temperatura podría llegar a un máximo de 12 grados en las horas centrales, pero la combinación de la humedad y el viento podría hacer que se sienta más fresco de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% en la tarde y a un 5% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia será ligera, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría afectar la sensación térmica y hacer que el tiempo se sienta más frío.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 7 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no debería presentar condiciones extremas.

En resumen, Redondela experimentará un día de cielo cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se sale, es importante estar preparado para la lluvia y el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.