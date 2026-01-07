El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

Hoy, 7 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La cantidad de precipitación esperada en este intervalo es de aproximadamente 0.2 a 0.6 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras y no generarán grandes acumulaciones.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias sean menos frecuentes. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 7 grados durante las primeras horas, aumentando ligeramente a 8 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 12 grados, con cielos que continuarán cubiertos. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que alcanzarán hasta 19 km/h desde el sureste. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que no se anticipan fenómenos severos.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 9 grados. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para el frío y la humedad, especialmente si planean estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.