El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren pequeñas cantidades de lluvia, con acumulaciones de hasta 0.3 mm. A medida que avance la mañana, la lluvia se mantendrá ligera, con temperaturas estables alrededor de los 7 grados .

La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescor. A medida que el día progrese, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 5 grados en las horas más frías de la mañana. A partir de las 08:00, se espera que la temperatura se mantenga entre 5 y 7 grados, con un leve aumento hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h, lo que no generará condiciones de incomodidad significativas. Sin embargo, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 19 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una ligera brisa. A lo largo de la jornada, el viento se irá calmando, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que la velocidad se reduzca a 2-3 km/h.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la bruma afectará la percepción del entorno, especialmente en las primeras horas del día, cuando la humedad y la lluvia ligera se combinan. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la lluvia disminuya, con una probabilidad de precipitación del 0% en el periodo de 19:00 a 01:00. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando un mínimo de 8 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:17, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque fresca y húmeda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.