El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 7 grados durante la mañana.

A medida que avance el día, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. Las lluvias continuarán siendo escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas. La bruma se hará presente en varios momentos, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. La temperatura alcanzará un máximo de 13 grados en las horas centrales del día, proporcionando un leve respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 90% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de frescor y podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Los vientos serán suaves, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 4 km/h, lo que no generará incomodidad a los transeúntes.

Durante la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas mejoras temporales en la nubosidad, pero sin que esto implique un cese en las posibilidades de lluvia. La bruma persistirá, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando mínimos de 6 grados .

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Ponteareas se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

En resumen, el 7 de enero en Ponteareas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad, lo que hará que la jornada sea típica de invierno en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.