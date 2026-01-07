El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 6 grados durante la mañana, lo que puede generar una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 90%.

A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 10 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo seguirá cubierto, con una descripción de nuboso y cubierto en varios periodos. La precipitación acumulada durante el día se espera que sea de aproximadamente 1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, puede haber momentos de mayor intensidad. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 97% en la tarde, lo que contribuirá a una atmósfera densa y brumosa.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea reducida en algunos momentos, especialmente durante las primeras horas del día, debido a la bruma y la posible niebla que se formará en la zona. Esto podría afectar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 6 a 7 grados . El viento se tornará más ligero, con velocidades que disminuirán a 1-5 km/h, lo que permitirá que la sensación de frío se haga más evidente. En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto y fresco, con lluvias escasas y una atmósfera húmeda, características típicas de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.