El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 8 grados durante la mañana.

A medida que avance el día, la situación meteorológica variará ligeramente. A partir de las 08:00, el cielo se despejará en algunos momentos, aunque la nubosidad seguirá predominando. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 12 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco. A lo largo del día, se espera que el viento disminuya gradualmente, lo que podría hacer que la sensación de frío sea menos intensa en comparación con las primeras horas de la mañana.

En la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 5% de posibilidad de precipitaciones entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que podría generar una atmósfera gris y sombría. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 9 grados .

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es mínima, con un 5% en la franja horaria de 00:00 a 07:00, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas. La combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar un ambiente propenso a la sensación de incomodidad.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día gris y húmedo, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.