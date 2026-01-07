El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un ambiente mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con lluvias ligeras que se registrarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 7 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 8 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 91% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 4 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescor. En los momentos más ventosos, especialmente en la tarde, se podrían registrar ráfagas de hasta 15 km/h. Esto, combinado con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría experimentar algunas variaciones, pero en general se mantendrá cubierto. La probabilidad de lluvia se reducirá a un 15% entre las 07:00 y las 13:00, y a un 5% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que las lluvias serán menos frecuentes en esas horas, aunque no se descartan del todo.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la conducción y las actividades al aire libre. Por lo tanto, se recomienda precaución en las carreteras y estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se presenta como uno fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.