El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto con lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en total durante la mañana. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un ambiente nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , lo que sugiere un día fresco. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 84% durante la mañana y descenderá gradualmente a un 72% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 8 km/h hacia el mediodía. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 5-6 km/h, lo que proporcionará un alivio moderado a la sensación térmica.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nuboso. La probabilidad de lluvia se reducirá a cero en los periodos de 13:00 a 19:00, lo que permitirá que algunos rayos de sol puedan asomarse entre las nubes. Sin embargo, se recomienda a los residentes y visitantes que lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que las lluvias ligeras podrían reanudarse hacia la noche.

El ocaso está previsto para las 18:20, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo se tornará más oscuro. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían caer hasta los 7 grados . En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado, lo que sugiere que es un buen día para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.