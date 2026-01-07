El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias ligeras que se mantendrán durante la mayor parte del día. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 mm en la madrugada, aumentando a 1 mm en la primera hora del día, y continuando con valores de 0.5 mm en las horas siguientes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 8 grados durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas de la tarde, proporcionando un leve respiro del frío invernal. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 24 km/h. En las primeras horas, se prevé que el viento sea más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a la sensación de frescura en el ambiente.

La visibilidad podría verse reducida debido a la lluvia y la alta humedad, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse, ya que las condiciones pueden ser resbaladizas.

A lo largo de la tarde, aunque las lluvias se reducirán, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con algunas posibilidades de que se presenten claros temporales. Sin embargo, no se anticipan tormentas ni fenómenos meteorológicos severos. La noche caerá con temperaturas que descenderán nuevamente a los 8 grados, manteniendo la tendencia fresca y húmeda.

En resumen, O Rosal experimentará un día de cielo cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y viento moderado, lo que sugiere que es un buen momento para llevar paraguas y abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.