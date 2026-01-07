El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 7 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, la situación meteorológica mejorará ligeramente. A partir de las 08:00, el cielo comenzará a despejarse, pasando de un estado cubierto a poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío matutino. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 91% en las primeras horas, pero disminuirá gradualmente a medida que el día avance, alcanzando un 74% hacia la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Sin embargo, a medida que el viento se suaviza, la sensación de frío disminuirá, permitiendo que los residentes de O Porriño disfruten de un día más templado.

En la tarde, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin expectativas de precipitaciones significativas. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 7 grados al caer el sol.

El ocaso está previsto para las 18:18, marcando el final de un día que, aunque comenzó con lluvias, se transformará en una jornada más tranquila y agradable. Los habitantes de O Porriño deben estar preparados para un inicio de día húmedo, pero pueden esperar una tarde más despejada y templada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.