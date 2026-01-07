El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 10 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo fresca, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 90%.

A medida que avance el día, la lluvia disminuirá, y aunque el cielo seguirá cubierto, se espera que la precipitación sea mínima, con valores que no superarán los 0.3 mm en las horas posteriores a la mañana. La temperatura alcanzará un máximo de 12 grados en las horas centrales del día, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación de humedad persistente puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 5 a 12 km/h en la tarde y noche.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado y fresco, con lluvias escasas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que salgan deben estar preparados para la posibilidad de lluvia y temperaturas frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.