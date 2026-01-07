El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, acumulando aproximadamente 0.3 mm de precipitación en el periodo. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de las 5 de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero la lluvia cesará, y no se anticipan precipitaciones significativas en el resto del día. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 8 y 9 grados , lo que indica un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas más activas de la mañana. Este viento moderado puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, el viento disminuirá gradualmente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más agradables por la tarde.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, con una transición hacia un estado más despejado hacia el final del día. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 12 grados , lo que permitirá disfrutar de un ambiente más templado, aunque todavía fresco. La probabilidad de lluvia se mantendrá en cero a partir de las 5 de la tarde, lo que sugiere que los residentes de Nigrán podrán disfrutar de un ocaso sin precipitaciones, con el sol poniéndose a las 18:20.

En resumen, el día de hoy en Nigrán se caracterizará por un inicio húmedo y fresco, con una mejora gradual en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, permitiendo disfrutar de un final de jornada más agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.