El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 7 grados durante la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría debido a la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, con mínimas variaciones, y se espera que alcance un máximo de 12 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, aumentando ligeramente en algunos momentos. Esta brisa suave puede proporcionar un alivio temporal, pero no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío. A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con algunas variaciones hacia la tarde, donde se espera que el tiempo se torne un poco más despejado, aunque las nubes seguirán dominando el panorama.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en las primeras horas. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero no se descarta la posibilidad de que se registren algunas lloviznas intermitentes. La tarde podría ofrecer un respiro, con cielos más claros, aunque la posibilidad de lluvia no se descarta por completo.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la alta humedad, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones invernales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.