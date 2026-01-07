El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.6 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas severas.

La temperatura en Moraña se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 5 y 7 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 5 grados, mientras que durante la tarde, se espera un ligero aumento, llegando hasta los 7 grados. Esta combinación de nubes y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una atmósfera densa y algo incómoda.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, lo que podría ofrecer un ligero alivio en la sensación térmica.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% durante la mañana, lo que significa que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias. Sin embargo, a partir de la tarde, esta probabilidad disminuirá considerablemente, con un 0% de posibilidad de lluvia en las horas posteriores.

En resumen, hoy en Moraña se anticipa un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta humedad. Los habitantes deben prepararse para un tiempo invernal, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.