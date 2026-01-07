El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren ligeras lluvias. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 90% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avancen las horas, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a los 9 grados por la tarde y finalizando el día en torno a los 7 grados. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta los 16 km/h, predominando de dirección noreste. Esto puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente en las horas más frescas del día. Durante la mañana, el viento soplará a una velocidad de 2 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople con más fuerza, alcanzando velocidades de hasta 5 km/h.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con momentos de bruma que podrían reducir la visibilidad, especialmente en las primeras horas. A medida que se acerque la tarde, es posible que se produzcan claros temporales, aunque la tendencia general será hacia un cielo mayormente nublado. La probabilidad de tormentas es nula, lo que indica que no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, los habitantes de Mondariz deben prepararse para un día fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo cubierto. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la sensación de frío provocada por el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.