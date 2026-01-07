El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 7 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.
A medida que avance la mañana, las lluvias irán disminuyendo, y aunque el cielo permanecerá cubierto, las precipitaciones cesarán. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados durante la mayor parte del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de frío más intenso.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. A medida que el día avance, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde.
Durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, aunque se mantendrá en su mayoría nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 12 grados , lo que proporcionará un leve respiro del frío matutino. La probabilidad de lluvia se reducirá a un 5% en la tarde, lo que sugiere que las condiciones mejorarán, aunque no se descartan algunas nubes altas.
En la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 8 grados . La humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la noche sea más cómoda en comparación con las horas anteriores. El viento seguirá soplando, aunque a velocidades más suaves, lo que contribuirá a una sensación más tranquila.
En resumen, Moaña experimentará un día de contrastes, comenzando con lluvias ligeras y un cielo cubierto, pero mejorando hacia la tarde con temperaturas más agradables y un cielo que se despejará. Los residentes deben estar preparados para la humedad y el viento, pero también pueden esperar un final de jornada más apacible.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.
