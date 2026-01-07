El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 8 grados durante la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría debido a la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío y puede hacer que la lluvia se sienta más intensa. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 12 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará ligeramente de dirección, pasando a soplar desde el sureste y luego desde el este, pero manteniendo velocidades similares.

A partir de las 07:00, se espera que la probabilidad de precipitación disminuya significativamente, con un 0% de posibilidad de lluvia hasta las 23:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será húmeda, la tarde y la noche podrían ofrecer un respiro, con cielos poco nubosos a despejados. Sin embargo, es importante estar preparado para posibles cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormentas es baja, pero no nula, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde se prevé un 5% de probabilidad.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un inicio húmedo y fresco, con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán entre los 6 y 12 grados . A medida que avance el día, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielos más despejados y una disminución en la probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.