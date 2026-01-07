El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, acumulando hasta 1 mm de precipitación. La probabilidad de precipitación es del 100% en este periodo, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de las 7 de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, pero la lluvia cesará, y la probabilidad de tormenta será mínima, con un 5% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 7 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en la mañana, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 80% por la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 17 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 21 km/h en la mañana. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas que alcanzarán hasta 13 km/h hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante la mayor parte del día, aunque las primeras horas podrían verse afectadas por la lluvia y la niebla. A medida que el día avance, las condiciones mejorarán, permitiendo que los residentes disfruten de un ambiente más despejado, aunque el cielo seguirá cubierto en general.

En resumen, hoy en Meaño se anticipa un día fresco y húmedo, con lluvias ligeras en la mañana y una gradual mejora en las condiciones hacia la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo un paraguas si planean salir durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.