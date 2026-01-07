El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 7 grados durante la mayor parte del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo de 7 grados a las 10:00, manteniéndose en este nivel hasta el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando un 88% en las horas más frescas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A partir de la tarde, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 15:00, y se mantendrá en torno a los 11 grados hasta las 18:00.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 21 km/h en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas de entre 4 y 5 km/h, lo que permitirá que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 10% de posibilidad en el periodo de 01:00 a 07:00, pero se prevé que esta probabilidad disminuya a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de tormenta en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque la lluvia será una constante, las condiciones no se tornarán severas.

El ocaso se producirá a las 18:18, marcando el final de un día nublado y fresco. Los residentes de Marín deben estar preparados para un día de lluvia ligera y temperaturas frescas, así como para el viento que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.