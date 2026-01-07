El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

Hoy, 7 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que rondarán los 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.9 mm hacia la tarde. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre 1 y 8 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. Las condiciones de niebla también se presentarán, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

A lo largo del día, se espera que las condiciones de lluvia se mantengan constantes, con intervalos de bruma y niebla que podrían aparecer en diferentes momentos. La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos, pero la combinación de lluvia y viento puede hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con lluvias ligeras y condiciones de niebla. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones al desplazarse y que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.