El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, y se espera que las precipitaciones sean más esporádicas, con valores que oscilarán entre 0.2 y 2 mm en las primeras horas.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, con mínimas alrededor de 8 a 10 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de 9 grados, que descenderán ligeramente a 8 grados en las horas centrales de la mañana. A medida que se acerque la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando hasta 12 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 85% en la mañana y disminuyendo ligeramente hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, el viento se irá moderando, pero se mantendrá constante, lo que podría influir en la percepción térmica.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se prevé que las lluvias sean menos frecuentes. La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan fenómenos severos.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado del sur. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y frescas, llevando ropa adecuada y paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.